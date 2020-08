Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei teilen mit: 31-Jähriger in Haft /

Ulm (ots)

Nach der Festnahme eines Mannes am Dienstag in Göppingen erging jetzt ein Haftbefehl gegen den 31-Jährigen.

Der Mann war, wie berichtet, gegen 16.30 Uhr in seiner Göppinger Wohnung festgenommen worden. Zuvor hatte er Gegenstände aus dem Fenster geworfen und der Polizei gedroht. Dann waren Schüsse aus seiner Wohnung zu hören.

Nach der Festnahme des Mannes durchsuchte die Polizei seine Wohnung. Sie fand dort zwar nicht die Pistole, dafür aber mehr als 200 Gramm eines Pulvers, mutmaßlich Kokain. Daneben entdeckten die Beamten Dealerutensilien, Schreckschussmunition und Pistolenmagazine sowie ein Pfefferspray. Ein Alkoholtest hatte bei dem Mann einen Wert von über zweieinhalb Promille ergeben. Außerdem stand er unter Drogeneinfluss, was ein Schnelltest bestätigte. Auf Antrag der Ulmer Staatsanwaltschaft erließ der zuständige Richter am Amtsgericht einen Haftbefehl gegen den 31-Jährigen. Er sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.

