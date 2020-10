Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappelrodeck - Fahren unter Drogeneinfluss

Kappelrodeck (ots)

Eine Verkehrskontrolle am Mittwochabend wurde einem VW-Fahrer zum Verhängnis. Die Beamten des Polizeireviers Achern/ Oberkirch kontrollierten den 18-jährigen Autofahrer gegen 22:15 Uhr in der Weinstraße in Waldulm und stellten hierbei Anzeichen auf Drogenkonsum fest. Der 18-Jährige gab den Konsum von Cannabis direkt zu, weshalb die Weitersagt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die Polizeibeamten haben darüber hinaus in dem Volkswagen Kleinstmengen von Cannabis aufgefunden. Nun erwartet den Autofahrer eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

