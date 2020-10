Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Durmersheim (ots)

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am Dienstagabend in der Triftstraße haben die Beamten des Polizeipostens Bietigheim Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 64 Jahre alter Autofahrer gegen 20 Uhr durch zwei bislang unbekannte Jugendliche gestoppt worden sein, die zeitgleich die Fahrbahn überquerten. Einer der Unbekannten habe dem Verkehrsteilnehmer hierbei nicht nur den Stinkefinger gezeigt, sondern auf seinen Pkw gespuckt, während er eine Flasche Schnaps in der Hand hielt. Dies nahm der Pkw-Lenker zum Anlass, den Jugendlichen zur Rede zu stellen. Im weiteren Verlauf soll der Provokateur den Mann mehrfach mit der Faust attackiert haben, wodurch letzterer leichte Verletzungen davontrug. Anschließend ergriff das Duo die Flucht. Die ermittelnden Beamten bitten unter der Telefonnummer 07245 91271-0 um Zeugenhinweise.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211 211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell