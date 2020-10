Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Verkehrsunfall mit verletztem 13-jährigen Radfahrer

Oberkirch (ots)

Am Mittwochmorgen kollidierte in der Werkstraße ein 13-jähriger Fahrradfahrer auf dem Schulweg mit einem Auto. Nach derzeitigem Sachstand fuhr der Fahrradfahrer offenbar unachtsam vom Radweg auf die Straße, um diese an einer Verkehrsinsel zu queren und wurde von einem herannahenden Auto angefahren. Der Junge stürzte zu Boden und wurde durch einen hinzugezogenen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Er zog sich glücklicherweise keine schweren Verletzungen zu. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg haben die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

/as

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell