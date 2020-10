Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Fautenbach, Oppenau - Kontrolliert

Achern (ots)

Bei Kontrollen am Dienstagabend haben die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch nicht nur den Fokus auf die Sicherheit des Straßenverkehrs gelegt, sie behielten auch den Jugendschutz im Auge. So wurden gegen 22:40 Uhr auf einem Tankstellengelände in Fautenbach zwei Minderjährige genauer unter die Lupe genommen. Hierbei fanden die Gesetzeshüter Tabak bei den 15 und 17 Jahre alten Jugendlichen. Der Erwerb von Tabakwaren sowie das Rauchen in der Öffentlichkeit ist allerdings erst mit 18 Jahren gestatten, sodass die Beamten den Tabak zur Vernichtung einbehielten. Ein 20-jähriger VW-Lenker hat sich fünf Minuten zuvor bei einer Überprüfung in der Renchtalstraße in Oppenau ein Bußgeld von 60 Euro sowie ein Punkt im Verkehrsregister eingehandelt. Er beförderte auf dem Rücksitz ein zwei Jahre altes Kind ohne jegliche Sicherung. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenanzeige.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell