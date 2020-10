Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Zeugen gesucht

Zell am Harmersbach (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am frühen Montagabend auf der L94 sind die Beamten des Polizeireviers Haslach auf der Suche nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein noch unbekannter Autofahrer gegen 18.30 Uhr in Richtung Zell am Harmersbach unterwegs, als er auf Höhe eines dortigen Kreisverkehrs die Vorfahrt einer 22-jährigen Fiat-Lenkerin missachtete. Ohne sich um den bei der Kollision entstandenen Sachschaden zu kümmern, ergriff der noch unbekannte Unfallfahrer die Flucht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden unter der Telefonnummer 07832 97592-0 um Kontaktaufnahme gebeten.

