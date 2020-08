POL-FR: Breisach - Erhitzte Gemüter im Straßenverkehr

Polizeipräsidium Freiburg

Breisach - Gleich zweimal hintereinander gerieten Verkehrsteilnehmer in Breisach aneinander. So endete am Mittwoch, 05.08.2020, gegen 12:00 Uhr am Grenzübergang Breisach ein angebliches vorangegangenes Verkehrsdelikt in einer wilden Keilerei der beiden Verkehrsteilnehmer. Offensichtlich wollte einer der beiden Kontrahenten den anderen an der Grenze stoppen und wegen Fehlverhaltens im Straßenverkehr zur Rede stellen. Zerrissene T-Shirts und wüste Beschimpfungen waren die Folge. Einem weiteren Verkehrsteilnehmer sowie dem zufällig am Ort des Geschehens vorbeifahrende Gemeindevollzugsdienst gelang es schließlich, die Streithähne bis zum Eintreffen der beschleunigt anfahrenden Polizeistreife auseinander zu halten. Am Ende der Ermittlungen des Polizeireviers Breisach werden die beiden 61- und 39-jährigen voraussichtlich unter anderem mit Anzeigen wegen Beleidung und wechselseitiger Körperverletzung zu rechnen haben.

Knapp drei Stunden später geschah ebenfalls am Grenzübergang Breisach ähnliches. Ein Motorradfahrer, der zuvor auf der Ihringer Landstraße wild gestikulierend hinter einem Pkw hergefahren und mit dessen Fahrweise anscheinend nicht einverstanden war, ging den Pkw-Fahrer körperlich an, nachdem dieser vor der Rheinbrücke angehalten hatte und ausgestiegen war. Dem Geschädigten gelang es den französisch sprechenden Motorradfahrer mit dem Handy zu fotografieren. Das französische Kennzeichen des Motorrades konnte abgelesen werden und ist der Polizei bekannt.

