Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Mit Baumaterial Straße blockiert - Fahrradfahrerin stürzt - Polizei bittet um Hinweise!

Bild-Infos

Download

Freiburg (ots)

In Bad Säckingen-Wallbach wurde am Mittwochabend, 05.08.2020, auf einer Straße absichtlich ein Hindernis errichtet. Eine 53-jährige Fahrradfahrerin war gegen 22:15 Uhr deswegen gestürzt, blieb aber unverletzt. Mit Baumaterial von einer angrenzenden Baustelle hatten Unbekannte mit einer ca. 50 Zentimeter hohen Mauer den Buchbrunnenweg komplett blockiert. Die Straße ist im dortigen Bereich unbeleuchtet und für Kraftfahrzeuge gesperrt. Lediglich Anwohner dürfen dort fahren. Da der "Mauerbau" doch einige Zeit in Anspruch genommen haben dürfte, hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt diese unter der Telefonnummer 07761 934-0 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell