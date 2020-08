Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Dieb bedroht Verkäuferin mit Messer

Freiburg (ots)

Ein mutmaßlicher Dieb hat am Mittwochmittag, 05.08.2020, in WT-Waldshut eine Verkäuferin mit einem Messer bedroht. Gegen 16:20 Uhr war der 71-jährige Mann einer Angestellten eines Sportartikelgeschäfts in der Innenstadt aufgefallen, wie er versuchte, mit einem Messer einen an einem Verkaufsständer gesicherten Rucksack loszuschneiden. Als auch der Tatverdächtige auf die Frau aufmerksam wurde, bedrohte er sie mit dem mitgeführten Küchenmesser und beleidigte sie. Von einer verständigten Polizeistreife konnte der Tatverdächtige noch in der Nähe gestellt werden. Das Messer hatte er immer noch in der Hand und legte es erst weg, als ihm der Einsatz des Pfeffersprays angedroht worden war. Er wurde vorläufig festgenommen.

