POL-LM: 21 neue Kolleginnen und Kollegen für die Polizei im Kreis Limburg-Weilburg

Limburg (ots)

21 neue Kolleginnen und Kollegen für die Polizei im Kreis Limburg-Weilburg, Kreis Limburg-Weilburg August 2020

Die Polizei im Kreis Limburg-Weilburg freut sich über 21 neue Kolleginnen und Kollegen, welche am 03. August 2020 durch den Leiter der Polizeidirektion Limburg-Weilburg, Kriminaldirektor Frank Göbel, und den Landrat Michael Köberle in den Räumlichkeiten der Direktion in Limburg herzlich begrüßt wurden. Bei den "Neuen" handelt es sich um fünf Polizistinnen und 16 Polizisten. Acht Beamtinnen und Beamte verstärken davon alleine die Polizeistation in Limburg, wodurch eine zusätzliche Streife rund um die Uhr im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation zur Verfügung steht. Weitere vier Kolleginnen und Kollegen werden zur Polizeistation Weilburg versetzt und unterstützen hier den Schichtdienst. Bereits seit Anfang Juli unterstützen zudem dauerhaft fünf Wachpolizisten die Arbeit der Limburger Polizei. Sie sind unter anderem mit Gefangenentransporten sowie Objektschutzmaßnahmen betraut und am Polizeiposten am Limburger Bahnhof eingesetzt, was in der Gesamtheit zu einer nochmaligen deutlichen Entlastung des Schichtdienstes der Limburger Polizeistation führen wird. Die Wachpolizisten wurden von Wiesbaden nach Limburg zur gezielten Stärkung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg umgesetzt. Aber nicht nur der Schichtdienst, sondern auch die Limburger Kriminalpolizei bekommt Zuwachs. Vier neue Kolleginnen und Kollegen wechseln in die Regionale Tatortgruppe, welche vor allem mit der Tatort- und Anzeigenaufnahme von Delikten der Kriminalpolizei, wie z. B. Einbrüchen, Bränden sowie Betrügereien betraut ist. Die neuen Kolleginnen und Kollegen konnten zum größten Teil schon mehrjährige polizeiliche Erfahrungen sammeln und wechseln von anderen hessischen Dienststellen zur Polizeidirektion nach Limburg. Zu den "Neuen" zählen aber auch fünf Studienabgänger der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung, welche in diesem Sommer ihr Studium erfolgreich abgeschlossen haben und nun ihren Dienst auf einer der beiden Polizeistationen antreten. "Die Einstelllungsoffensive der Hessischen Polizei führt bei der Polizeidirektion Limburg-Weilburg zu einer spürbaren personellen Verbesserung", betont Kriminaldirektor Göbel. Alleine seine Direktion sei seit 2018, zusätzlich zu dem Ersatz für frei gewordene Stellen, um zehn Beamten- sowie fünf Wachpolizeistellen aufgestockt worden. Frank Göbel wünschte im Namen aller Beschäftigten der Polizeidirektion den Kolleginnen und Kollegen einen guten Start und viel Erfolg auf ihrem weiteren Berufsweg.

