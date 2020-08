Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall mit drei Leichtverletzten

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 05.08.20, gegen 11.15 Uhr, kam es in der Basler Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 49-jährige Volvo-Fahrerin wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen, was ein nachfolgender 43-jähriger BMW-Fahrer zu spät erkannte und auf den Volvo auffuhr. Hierbei wurden die Beifahrerin und zwei Kinder im BMW leicht verletzt. Durch den Aufprall wurde der Volvo auf zwei parkende Fahrzeuge geschoben. Es entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.

