Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Kabelbrand im Keller

Bottrop (ots)

(Li)Die Feuerwehr Bottrop wurde gegen 18:00 Uhr zur Straße "In der Welheimer Mark" gerufen. Über den Notruf 112 hatten Bewohner des Hauses gemeldet, dass sie Gasgeruch im Keller festgestellt hatten. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Eigentümer das Haus bereits verlassen. Der unter schweren Atemschutz vorgegangene Angriffstrupp stellte eine diffuse Verrauchung im Keller fest. Mit Hilfe der standardmäßig mitgeführten Wärmebildkamera konnte schnell die Ursache ermittelt werden. Eine Mehrfachsteckdose hatte einen technischen Defekt. Dadurch kam es zu einem Kabelbrand. Um eine Brandausbreitung zu verhindern, wurde der betroffene Bereich durch Auslösen der elektrischen Sicherung stromlos geschaltet. Die Bewohner konnten nach Beendigung der Maßnahmen das Haus wieder betreten. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Straße "In der Welheimer Mark" im betroffenen Bereich komplett gesperrt werden. Nach ca. 60 Minuten waren die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Boy und der Berufsfeuerwehr wieder an ihren Standorten.

