FW-BOT: Notlandung eines Kleinflugzeugs in Kirchhellen

Um 11:02 Uhr wurde der Feuerwehr Bottrop ein Flugzeugabsturz in Bottrop-Kirchhellen gemeldet. Ein Passant auf der Münsterstraße hatte ein Kleinflugzeug auf einem naheliegenden Feld niedergehen sehen und die Feuerwehr alarmiert. Umgehend wurden der Hilfeleistungszug, zwei Notärzte, zwei Rettungswagen und die Freiwilligen Feuerwehren Kirchhellen und Feldhausen alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass ein Kleinflugzeug aufgrund technischer Schwierigkeiten auf der Kreuzung Hofwiese/Packskamp notlanden musste. Der Pilot überstand die außerplanmäßige Landung unverletzt. Auch am Flugzeug entstand kein Schaden, so dass die Einsatzkräfte die Einsatzstelle gegen 11:30 Uhr wieder verlassen konnten. Die Polizei und die Bezirksregierung Münster haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Feuerwehr Bottrop war mit ca. 45 Einsatzkräften im Einsatz.

