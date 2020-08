Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht auf der L 286 im Bereich Rosenheim

57520 Rosenheim (ots)

Am 21.08.2020, gegen 19:15 Uhr, wurde der Polizei Betzdorf ein Verkehrsunfall zwischen Rosenheim und Malberg, auf der L 286, gemeldet. Der unbekannte Fahrzeugführer befuhr mit einem weißen PKW Opel Astra Kombi mit Gummersbacher Kennzeichen (GM) die L 286 von Malberg in Richtung Rosenheim. Ausgangs einer Linkskurve kam der Fahrer aus ungeklärten Gründen, zunächst nach links von der Fahrbahn ab und touchierte einen Leitpfosten. Anschließend fuhr er quer über die Fahrbahn und prallte rechtsseitig gegen einen Baum, sodass das Fahrzeug herumgeschleudert wurde. Im weiteren Verlaufe fuhr der Fahrer mit dem stark beschädigten Fahrzeug dann ca. 200 Meter rückwärts über ein Feld (parallel zur Fahrbahn) und kam schlussendlich ca. 20 Meter abseits der Straße zum erliegen. Anschließend verließ der Fahrer das Fahrzeug, verschloss es und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich weiter zum den Schaden zu kümmern. Angaben zum Unfallzeitpunkt und Fahrer liegen derzeit nicht vor. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf, Tel.: 02741-9260

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein,

Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741-9260

www.polizei.rlp.de/pi.betzdorf



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell