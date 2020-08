Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung durch Feuer in 57555 Mudersbach - Niederschelderhütte

57555 Mudersbach (ots)

In der Nacht vom 21.08.20 auf den 22.08.20 kam es im Bereich der ehemaligen Grillhütte in Niederschelderhütte, Giebelwaldstraße oberhalb "in den Schinden", dortiger Waldbereich zu einer Sachbeschädigung durch Feuer. Unbekannte Personen hatten sich an einer Wegegabelung, an der sich eine Bank und ein stabiler Mülleimer befinden, niedergelassen. Der gesamte Bereich wurde stark verunreinigt. Der Mülleimer wurde mit einem größeren Stück Holz befüllt und angezündet. Die Personen entfernten sich, ohne das glimmende Stück Holz in der Tonne zu löschen. Dieses entzündete sich wieder, so dass die örtliche Feuerwehr ausrücken musste um den Brand in der Tonne zu löschen und ein übergreifen auf den Wald zu verhindern. Personen konnten durch Polizei und Feuerwehr nicht mehr angetroffen werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200,- Euro. Strafanzeige wurde erstattet. Hinweise zu Personen oder PKW, die sich in dem Bereich aufgehalten haben, bitte an die Polizei Betzdorf, Tel.: 02741-9260

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein,

Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741-9260

www.polizei.rlp.de/pi.betzdorf



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell