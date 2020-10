Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Wintersdorf - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Rastatt (ots)

Sechs bislang Unbekannte sollen am Montag gegen 17 Uhr, mit einem nicht näher definierbaren Gegenstand zwei Fensterscheiben eines Wohnhauses in der Eisenbahnstraße eingeschlagen haben. Hierdurch verursachten die Vandalen einen Sachschaden von rund 100 Euro. Nach ersten Ermittlungen soll es sich um Kinder oder Jugendliche im Alter von etwa elf bis vierzehn Jahren gehandelt haben, die auf den Bahndamm in Richtung eines Lebensmitteldiscounters geflüchtet seien. Eine Zeugin erkannte hierunter ein Mädchen mit grauem Pullover und schwarzer Leggings und zwei Jungs mit einem weißgrauen Pullover und einem schwarzen Pullover mit Neonaufschrift. Ein Weiterer soll ein blaues Kurzarm-Fußballtrikot mit Farbverlauf ins Helle getragen haben. Zeugen, die Hinweise zu den bislang Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07222 761-0 mit den Beamten des Polizeireviers Rastatt in Verbindung zu setzen. /eb

