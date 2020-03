Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch: Beschädigung eines Reifens durch Fleischerhaken

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am 12.02.2020, zwischen 11:00 Uhr und 20:30 Uhr legte ein unbekannter Täter einen Fleischerhaken unter das rechte Hinterrad eines Autos oder steckte diesen direkt in die Lauffläche. Beim Losfahren von dem Parkplatz in der Straße "Im Brunnenfeld Feld" wurden der Reifen und der Radlauf beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf circa 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Breisach unter der Rufnummer 07667 91170 zu melden.

