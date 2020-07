Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle; Festnahmen nach Einbruchsversuch; Brand in Küche; Drogenrucksack weggeworfen; Alkoholisiert und mit Drogen unterwegs; Mutmaßliche Diebin geschnappt

Reutlingen (ots)

An roter Ampel aufgefahren

Ein Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person und einem Sachschaden von etwa 10.000 Euro hat sich am Montagnachmittag in der Konrad-Adenauer-Straße ereignet. Ein 47 Jahre alter Mann war mit seinem VW in der Konrad-Adenauer-Straße stadteinwärts unterwegs. An der Einmündung der Eberhardstraße bemerkte er zu spät, dass ein vor ihm fahrender 52-Jähriger mit seinem Smart an der roten Ampel anhalten musste und fuhr auf diesen auf. Der 52-jährige Mann wurde durch den Aufprall leicht verletzt, eine ärztliche Versorgung vor Ort war jedoch nicht erforderlich. Beide Autos mussten durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abtransportiert werden. (sm)

Reutlingen - Rommelsbach (RT): Zwei Tatverdächtige nach Einbruchsversuch festgenommen

Nach einem Einbruchsversuch in eine Schule in der Mähderstraße in der Nacht zum Dienstag konnten zwei Tatverdächtige festgenommen werden. Die Täter im Alter von 19 und 22 Jahren versuchten gegen 1.15 Uhr, sich gewaltsam Zutritt zu der Schule zu verschaffen, als sie hierbei von einer Zeugin bemerkt und angesprochen wurden. Als die jungen Männer flüchteten, verständigte die Frau die Polizei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Polizeistreifen konnten die Tatverdächtigen kurze Zeit später festgenommen werden. Die jungen Männer, die teilweise geständig waren, wurden nach der Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie werden bei der Staatsanwaltschaft Tübingen wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls zur Anzeige gebracht und müssen mit entsprechenden strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. (sm)

Reutlingen (RT): Kurz nicht aufgepasst und aufgefahren

Eine leicht verletzte Person und ein Gesamtschaden von rund 12.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Montagabend in der Straße Am Heilbrunnen ereignet hat. Ein 19-Jähriger befuhr gegen 21.45 Uhr mit seinem Tesla die Straße in Fahrtrichtung In Laisen, als er zu spät bemerkte, dass ein vor ihm fahrender 23-Jähriger mit seinem Opel vor dem Abbiegen in ein Grundstück abbremste. Durch den anschließenden Aufprall zog sich der 20-jährige Beifahrer im Tesla leichte Verletzungen zu, eine ärztliche Versorgung vor Ort war jedoch nicht erforderlich. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. (sm)

Reutlingen (RT): Bekannten angegangen

Ein 27-Jähriger ist am Montagabend in der Nähe des Hauptbahnhofs von zwei Männern angegangen und durch Schläge leicht verletzt worden. Die Hintergründe der kurz vor 18.30 Uhr durch Zeugen gemeldeten Auseinandersetzung sind noch unklar, dürften aber im persönlichen Bereich zu suchen sein. Zumindest bei einem der vom Tatort geflüchteten Täter handelt es sich nach derzeitigem Kenntnisstand um einen Bekannten des 27-Jährigen. Die Ermittlungen dauern an. (mr)

Esslingen (ES): Topf auf Herd vergessen

Aufgrund einer gegen 16.15 Uhr gemeldeten Rauchentwicklung sind die Rettungs- und Einsatzkräfte am Montagnachmittag zu einem Bürogebäude in der Wolf-Hirth-Straße ausgerückt. Wie sich schnell herausstellte, hatte im obersten Stockwerk ein in der Küche auf einem eingeschalteten Herd vergessener Kochtopf den Einsatz ausgelöst. In diesem hatten angebrannte Soßenreste Feuer gefangen. Durch die Flammen war auch bereits ein Hängeschrank in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Feuerwehr löschte den bereits mit einem Feuerlöscher bekämpften Brand vollends ab. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. (mr)

Denkendorf (ES): Motorradfahrer gestürzt

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 36-jähriger Motorradfahrer, der am Montagabend in der Neuhäuser Straße schwer gestürzt ist. Der Biker war gegen 18.30 Uhr mit seiner Triumph auf der Neuhäuser Straße in Richtung Denkendorf unterwegs, als er kurz vor der Autobahnbrücke aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Seine Maschine rutschte anschließend noch mehrere hundert Meter weiter, wobei sie mehrfach gegen die Leitplanken und gegen drei entgegenkommende Fahrzeuge prallte. Der 36-Jährige, der eine komplette Schutzausstattung getragen hatte, wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 9.000 Euro geschätzt. (cw)

Ostfildern (ES): Unfall zwischen Radfahrern

Zwei Radfahrer sind am Montagabend auf einem Feldweg zwischen Ruit und Heumaden zusammengestoßen. Kurz nach 19 Uhr begegneten sich die 19 und 53 Jahre alten Radfahrer in einem schlecht einsehbaren Kurvenbereich des Feldweges. Da der 19-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge die Kurve schnitt, stießen die beiden Radfahrer zusammen und kamen zu Fall. Der 53-Jährige, zog sich beim Sturz Kopfverletzungen noch unbekannten Ausmaßes zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der 19-Jährige erlitt nur leichte Verletzungen, die nicht ärztlich behandelt werden mussten. Beide Beteiligten waren ohne Helm unterwegs. (sm)

Tübingen (TÜ): Rucksack mit Drogen von Turm geworfen

Eines Rucksacks mit Drogen entledigt haben sich fünf junge Männer im Alter von 17 und 18 Jahren am Montagabend auf dem Steinenbergturm. Ein Jugendlicher und vier Heranwachsende hielten sich gegen 22 Uhr auf dem Aussichtsturm in der Schnarrenbergstraße auf und warfen beim Erkennen einer Polizeistreife einen Rucksack vom Turm herunter in ein Gebüsch. Ein eingesetzter Polizeihund konnte den Rucksack im dichten Gestrüpp aufspüren. Im Rucksack befanden sich etwa 80 Gramm Marihuana und Zubehör zum Konsum der Drogen. Die Ermittlungen zum Eigentümer des Rucksacks sind noch im Gange. (sm)

Tübingen (TÜ): Alkoholisiert und mit Drogen unterwegs

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt das Polizeirevier Tübingen nach einer Verkehrskontrolle in Tübingen am frühen Dienstagmorgen gegen einen 21-jährigen Autofahrer. Der 21-Jährige wurde gegen vier Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er aufgrund eines Fahrfehlers mit seinem BMW einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen war. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von deutlich über drei Promille. Da den Polizisten bei der Kontrolle zudem Marihuana-Geruch aus dem BWM entgegenschlug, wurde das Auto durchsucht und eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Der junge Mann musste in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. (sm)

Tübingen (TÜ): Radfahrer schwer verletzt (Zeugenaufruf)

Ein 57-Jähriger hat sich am Montagvormittag beim Ausweichen einer entgegenkommenden Radfahrerin schwere Verletzungen zugezogen. Gegen 10.30 Uhr befuhr der Mann auf einem Fahrrad den Gehweg in der Depotstraße in Richtung Eisenbahnstraße. Dabei kam ihm eine unbekannte Radfahrerin entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wichen beide einander aus. Der 57-Jährige prallte daraufhin gegen den Mast eines Wegweisers. Nach einem kurzen Gespräch setzte die unbekannte Radfahrerin ihre Fahrt fort. Der 57-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, wo er anschließend stationär aufgenommen werden musste. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie die Radfahrerin, sich unter Telefon 07071/972-8660 zu melden. (rn)

Tübingen (TÜ): Von Fahrrad gestürzt

Nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen hat ein 62-Jähriger am Montagnachmittag beim Sturz von seinem Fahrrad erlitten. Der Mann war gegen 15 Uhr auf der Riekertstraße unterwegs und bremste an der Einmündung zur Neuhaldenstraße offenbar zu stark ab. Dadurch überschlug er sich mitsamt seinem Mountainbike. Nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort wurde der Radler in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. (mr)

Tübingen (TÜ): Kind bei Unfall leicht verletzt

Ein Elfjähriger ist am Montagnachmittag, gegen 17 Uhr, beim Zusammenstoß mit einem Pkw leicht verletzt worden. Der Junge wollte mit seinem Fahrrad die Hechinger Straße von der Christophstraße herkommend überqueren und betätigte die dortige Fahrradampel. Allerdings ging er offenbar fälschlicherweise davon aus, dass die Ampel für den Verkehr auf der Hechinger Straße nun Rot zeigen würde und fuhr los. Daraufhin touchierte der VW Golf eines 37-Jährigen das Kind, das dadurch zu Boden stürzte. Der Elfjährige wurde im Anschluss von seinen Eltern in Obhut genommen. Am Pkw war nur geringfügiger Schaden entstanden. (mr)

Gomaringen (TÜ): Mutmaßliche Diebin geschnappt

Mit dem Vorwand, auf die Toilette zu müssen, hat am Montagmittag eine 29-Jährige einen Gomaringer getäuscht und diesem nach derzeitigem Kenntnisstand eine größere Menge Bargeld gestohlen. Der Frau, die die Wohnung des 82 Jahre alten Mannes gegen 13 Uhr zunächst unbemerkt durch eine offenstehende Tür betreten hatte, wird zur Last gelegt, das Geld, das in einer Geldbörse deponiert war, an sich genommen zu haben. Als der Senior die Frau überraschte, bat diese darum, die Toilette benutzen zu dürfen. Erst nachdem die 29-Jährige wieder gegangen war, wurde das Fehlen des Geldes bemerkt. Der 82-Jährige nahm jedoch die Verfolgung der mutmaßlichen Diebin auf und stellte sie in der Nähe eines Discounters. Dort warf ihm die Frau das entwendete Geld vor die Füße und ging weiter. Die Tatverdächtige konnte wenig später von den zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten auf dem Verbindungsweg in Richtung Dußlingen angetroffen werden. Sie wird nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (mr)

Albstadt (ZAK): Radfahrer abgedrängt und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag im Bereich der Spitzkehre in der Pfeffinger Straße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Albstadt. Ein 55-Jähriger war gegen 16.30 Uhr mit seinem Pedelec auf der Pfeffinger Straße talwärts unterwegs, als ihm in der Haarnadelkurve ein Pkw komplett auf seiner Fahrbahnseite entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Radler nach rechts aus, wobei er aus dem Gleichgewicht kam und stürzte. Zu einer Berührung der Fahrzeuge kam es nicht. Der Fahrradfahrer musste im Anschluss seine Verletzungen im Krankenhaus ambulant behandeln lassen. Der Unfallverursacher, bei dem es sich den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge um einen jüngeren, männlichen Fahrer mit einem weißen Audi A3 handeln dürfte, fuhr ohne anzuhalten oder sich um den Verunglückten zu kümmern weiter. Hinweise bitte an das Polizeirevier Albstadt, Telefon 07432/955-0. (cw)

Bitz (ZAK): Vorfahrt missachtet

Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes musste am Montagnachmittag ein zehnjähriger Radfahrer nach einem Verkehrsunfall an der Einmündung Eugenstraße / Banaterweg ins Krankenhaus gebracht werden. Der Bub war kurz nach 17 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Banaterweg unterwegs. Ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten, fuhr er an der Einmündung nach rechts in die Eugenstraße ein. Dabei übersah er einen von rechts kommenden Hyundai, dessen 22-jährige Fahrerin keinerlei Chancen mehr hatte, um rechtzeitig reagieren zu können. Bei der nachfolgenden Kollision stürzte der Bub und verletzte sich so, dass er anschließend vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt knapp 2.000 Euro geschätzt. (cw)

