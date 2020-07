Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Arbeitsunfall; Weiterer Verkehrsunfall; Brand in Küche; Einbruch

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Arbeiter schwer verletzt in Klinik geflogen

Mit einer schweren Handverletzung ist ein Arbeiter am Montagmittag mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden. Kurz vor zwölf Uhr reparierte der 25-Jährige eine Maschine in einer Firma in der Hermann-Staudinger-Straße, als sich offenbar ein Bauteil löste und den Mann schwer verletzte. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Wirtschaftlicher Totalschaden und eine nach ersten Erkenntnissen Schwerverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmittag in Leinfelden ereignet hat. Gegen zwölf Uhr befuhr eine 60-Jährige die Musberger Straße von Echterdingen herkommend in Richtung Stuttgarter Straße. Beim Verlassen eines dortigen Kreisverkehrs an der Ausfahrt in Richtung Musberg verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihre E-Klasse und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo ihr Fahrzeug gegen eine Gebäudefassade krachte und zum Stehen kam. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde die Frau anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ihr Mercedes, an dem ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Ein möglicher Gebäudeschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. (rn)

Esslingen (ES): Öl entzündet

Ein 44-Jähriger hat sich am Montagnachmittag bei einem Kochunfall schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann arbeitete gegen 14.10 Uhr in einer Gaststätte in der Plochinger Straße, als sich aus noch unbekannten Gründen das Öl in einer Pfanne entzündete. Durch die Flammen erlitt der 44-Jährige schwere Verbrennungen. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und im Anschluss in eine Klinik gebracht. Die Flammen waren noch vor dem Eingreifen der alarmierten Feuerwehr erloschen. Dennoch dürfte sich der Inventarschaden in der Küche ersten Schätzungen zufolge auf mehrere tausend Euro belaufen. (mr)

Gomaringen (TÜ): In Aufenthaltsraum eingebrochen

In den Aufenthaltsraum einer Firma in der Ohmenhäuser Straße ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag eingebrochen worden. Zwischen 18.45 Uhr und 2.30 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter durch das Aufhebeln der Eingangstüre Zutritt zu dem Raum. Dort brach er die Spinde der Mitarbeiter auf und durchsuchte sie. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Gomaringen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Ramona Noller (rn), Telefon 07121/942-1103



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell