Polizei Hagen

POL-HA: Illegales Glücksspiel in Wehringhausen - Bargeld sichergestellt

Hagen (ots)

Am Samstag, 04.04.2020, erhielt die Leitstelle der Polizei gegen 22:40 Uhr einen Hinweis auf eine Feierlichkeit, die in einem Lokal in der Wehringhauser Straße abgehalten werden sollte. Schon von außen konnten Stimmen hinter den mit Malerflies abgeklebten Fenstern vernommen werden. Als die Beamten an die Tür klopften, wollte man den Polizisten zunächst den Zutritt verweigern. Wenige Augenblick stand der Grund dafür fest. Im Lokal hielten sich 12 Männer auf, welche zu flüchten versuchten, als sie die Uniformierten sahen. Da die Beamten zuvor das Gebäude umstellt hatten, gelang lediglich vieren die Flucht. Ein Mann musste mit Handfesseln fixiert werden, um ihn am Weglaufen zu hindern. In den Räumlichkeiten waren Spieletische und Wasserpfeifen aufgebaut. Einer (24) der Männer im Alter zwischen 20 und 27 Jahren trug über 5.000 Euro an Bargeld bei sich. Die Banknoten wurden sichergestellt. Neben einer Anzeige wegen illegalen Glückspiels erwartet alle Anwesenden eine Anzeige aufgrund eines Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung.

