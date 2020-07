Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Verkehrsunfälle; Brände; Nach Stromschlag verstorben

Einbruch in Sondelfingen

In der Heubergstraße in Sondelfingen hat am frühen Montagmorgen ein Einbrecher zugeschlagen. Der Unbekannte zerstörte gegen 3.45 Uhr an einem Fachhandel für Motorgeräte eine Fensterscheibe und drang ins Innere vor. Dort brach er neben mehreren Schubladen auch die Kasse auf und entwendete Bargeld in noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (mr)

Reutlingen (RT): Gestürzte Pedelecfahrerin

Bei einem Sturz ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer hat sich eine 34 Jahre alte Pedelecfahrerin am Sonntagnachmittag in Reutlingen ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zugezogen. Gegen 15.50 Uhr geriet die Radfahrerin in einem Waldstück im Haldenäckerweg aufgrund eines Fahrfehlers zu weit nach rechts in die Grünfläche, rutschte aus und stürzte. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde die Frau vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der am Pedelec entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. (sm)

Hohenstein (RT): Heftig aufgefahren

Glücklicherweise unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalles, der sich am Sonntagnachmittag auf der B312 ereignet hat. Ein 22-Jähriger befuhr kurz nach 16 Uhr mit seinem Opel die B312 aus Bernloch kommend in Richtung Pfronstetten. Auf Höhe des Ortsteils Oberstetten musste er aufgrund eines Trikes, das wegen einer Panne ordnungsgemäß abgesichert am Fahrbahnrand stand, anhalten. Dies erkannte eine hinter ihm fahrende 56-jährige Mercedeslenkerin zu spät und fuhr auf den Opel auf. Sie krachte dabei so heftig ins Heck des Mercedes, dass dieser noch auf das Trike augeschoben wurde. Das Trike und der Mercedes mussten von einem Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abtransportiert werden. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro. (sm)

Metzingen (RT): Flächenbrand

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Sonntagnachmittag auf einem abgeernteten Getreidefeld ein Feuer ausgebrochen. Kurz nach 16 Uhr wurden Zeugen auf den zu diesem Zeitpunkt noch schmalen Flächenbrand aufmerksam und versuchten, diesen gemeinsam mit dem Eigentümer des Feldes mit Feuerlöschern zu löschen. Nachdem der Brandstreifen von einer Windboe erfasst wurde und sich das Feuer auf eine Fläche von ca. 20 auf 20 Meter ausbreitete, blieben die Löschversuche erfolglos. Die zwischenzeitlich alarmierte und mit einem Fahrzeug und zehn Feuerwehrleuten ausgerückte Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung verhindern und das Feuer löschen. Ein Sachschaden entstand nicht. (sm)

Pfullingen (RT): Zusammenstoß zwischen Pedelec und Krad

Leicht verletzt worden sind ein Pedelec- und ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag auf der L 382 ereignet hat. Kurz nach 13 Uhr befuhr ein 35-jähriger Pedelec-Fahrer die K 6729 in Richtung Stuhlsteige/ L 382. An der dortigen Einmündung missachtete er die Vorfahrt eines von links aus Richtung Stadtmitte kommenden Suzuki-Fahrers und bog nach rechts ab. Der 66-jährige Biker hatte seine Geschwindigkeit zwar bereits zuvor aufgrund einer dortigen Baustelle verringert, konnte eine Kollision durch eine Gefahrenbremsung aber dennoch nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß zogen sich die beiden Fahrzeuglenker leichte Verletzungen zu, die teilweise vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden mussten. Die 71-jährige Sozia der Suzuki blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. (rn)

Engstingen (RT): Im Garten gelandet

In einem Vorgarten in der Schwefelstraße hat die Fahrt einer 60-Jährigen am Sonntagabend geendet. Die Frau war den polizeilichen Ermittlungen zufolge gegen 18.30 Uhr mit ihrem Ford Fiesta von der Bernlocher Straße herkommend auf der Schwefelstraße unterwegs, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam, eine Hecke durchbrach und mit ihrem Wagen in dem Vorgarten zum Stehen kam. Nachdem alle Versuche der Frau scheiterten, mit ihrem Ford wieder aus dem Garten herauszufahren, ließ sie das Auto einfach stehen und flüchtete zu Fuß. Sie konnte im Verlauf der Fahndungsmaßnahmen erheblich alkoholisiert angetroffen werden. Nach der fälligen Blutentnahme wurde ihr Führerschein beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. (cw)

Wendlingen (ES): Gasgrill in Flammen aufgegangen

Eine Fehlfunktion an einer Gasflasche dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache einen Brand am frühen Samstagabend in der Wilhelm-Busch-Straße gewesen sein. Gegen 17.45 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden nachdem es auf der Terrasse des Hauses zum Brand der Gasflasche gekommen war. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 15 Feuerwehrleuten vor Ort war, konnte die Flammen schnell löschen und die Gasflasche soweit herunterkühlen, dass keine Gefahr mehr von ihr ausging. Wie sich herausstellte war der Grill bereits einige Minuten in Betrieb gewesen, als es zu der Fehlfunktion kam und sich dabei austretendes Gas entzündete. Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings wurde der Grill bei dem Brand vollständig zerstört. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): Nach Stromschlag verstorben

Beim Montieren einer Deckenlampe hat eine 45-Jährige am Samstag, gegen elf Uhr, einen Stromschlag erlitten. Zum Befestigen der Lampe war die Frau auf die Küchenzeile ihrer Wohnung in einem Esslinger Stadtteil geklettert. Als sie den Schlag erlitt, stürzte sie so unglücklich, dass sie trotz ärztlicher Hilfe im Laufe des Nachmittags im Krankenhaus an ihren Verletzungen verstarb. Die Kriminalpolizei hat noch vor Ort die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unglücks aufgenommen. Diese dauern an. (cw)

Aichwald (ES): Bei Sturz von Mountainbike verletzt

Eine Radfahrerin hat sich am Sonntagnachmittag in Krummhardt beim Sturz von ihrem Fahrrad schwere Verletzungen zugezogen. Die 27-Jährige war kurz vor 16 Uhr mit ihrem Mountainbike in der Verlängerung der Lindenstraße auf einem grob geschotterten Waldweg bergabwärts unterwegs, als sie beim Bremsen den Halt verlor und stürzte. Nach der Erstversorgung wurde sie zur weiteren Behandlung ihrer Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (sm)

Owen (ES): Mit Pedelec gestürzt

Schwere Verletzungen an der Hand hat ein 28-Jähriger am Sonntagmorgen erlitten, als er in alkoholisiertem Zustand mit seinem Pedelec gestürzt ist. Der Mann war gegen 6.50 Uhr auf der Kirchheimer Straße unterwegs und streifte den Bordstein, worauf er zu Fall kam. Ein vorläufiger Atemalkoholtest bei dem 28-Jährigen ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Der Radler wurde im Anschluss zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Dort musste er wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr auch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. (mr)

Starzach-Bierlingen (TÜ): Buschwerk in Brand geraten

Unsachgemäß entsorgte und noch heiße Grillkohle hat am Sonntagnachmittag auf einem Gartengrundstück in der Neuhauser Straße zum Einsatz der Feuerwehr geführt. Gegen 16.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, weil auf dem Grundstück Teile der Wiese, Buschwerk und kleinere Bäume in Flammen standen. Die Feuerwehr, die mit 25 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand schnell löschen. Wie sich bei den nachfolgenden polizeilichen Ermittlungen herausstellte, war unsachgemäß in einem Gebüsch entsorgte Grillkohle vom Vorabend brandursächlich. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. (cw).

Albstadt (ZAK): Nach Unfall geflüchtet

Auf etwa 11.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 31-Jähriger am Sonntagabend in der Sigmaringer Straße verursacht hat. Der Mann war gegen 22.40 Uhr mit seinem Mercedes auf der Sigmaringer Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen ordnungsgemäß geparkten VW Scirocco krachte. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde zudem noch ein vor dem VW geparkter BMW beschädigt. Ohne sich weiter um die Unfallfolgen zu kümmern, flüchtete der 31-Jährige mit seinem Wagen anschließend. Er konnte im Verlauf der Fahndungsmaßnahmen wenig später ermittelt werden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. (cw)

Geislingen (ZAK): Missglücktes Wendemanöver

Beträchtlicher Blechschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro ist am Sonntagvormittag bei einem missglückten Wendemanöver einer 49-jährigen Autofahrerin entstanden. Die Frau war gegen 10.30 Uhr mit ihrem Skoda Kodiaq auf der L 415 aus Richtung Geislingen kommend unterwegs. Auf Höhe einer Firmeneinfahrt bog sie nach rechts in diese ein, um anschließend wieder nach links auf die Landesstraße abzubiegen. Dabei übersah sie eine 28-jährige, aus Richtung Geislingen kommende Lenkerin eines Renault Twingo. Durch den anschließenden Zusammenstoß wurden beide Frauen nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (rn)

