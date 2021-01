Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Einbruch in Vereinsgebäude

Schwelm (ots)

Im Zeitraum vom 14.01.2021 bis 22.01.2021 gegen 16:30 Uhr brachen unbekannte Täter die Lichtkuppel eines Vereinsgebäudes auf dem Gelände eines Sportvereins in der Hauptstraße in Schwelm auf. Anschließend kletterten sie in das Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336/9166-2120

Mobil: 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell