POL-MA: Mannheim-Friesenheimer Insel: Schwerpunktkontrollen gewerblicher Gütertransportverkehr mit Kleintransportern

Mannheim-Friesenheimer Insel (ots)

Im Rahmen einer landesweiten Kontrollwoche führte die Verkehrspolizei Mannheim am Donnerstag, in der Zeit, zwischen 8 Uhr und 10 Uhr, in der Rudolf-Diesel-Straße auf der Friesenheimer Insel Schwerpunktkontrollen des gewerblichen Güterverkehrs mit Kleintransportern durch. Hauptaugenmerk der mit ganzheitlichem Ansatz durchgeführten Kontrollen lag auf der Ladungssicherung, des technischen Zustands der Fahrzeuge und der Fahreignung der Fahrer. Dabei kontrollierten die eingesetzten Spezialisten des Verkehrsdienstes Mannheim insgesamt 58 Fahrzeuge und deren Fahrer, von denen 34 beanstandet werden mussten. Dies bedeutet eine Beanstandungsquote von fast 60 Prozent.

Von den beanstandeten Fahrern hatten 16 Fahrzeuglenker die Ladung nicht vorschriftsmäßig gesichert, 13 Fahrer konnten die Tageskontrollblätter nicht vorweisen und an 15 Fahrzeugen wurden technische Mängel festgestellt.

Folgende weitere Feststellungen wurden bei den Kontrollen getroffen:

- 15 Verstöße gegen gefahrgutrechtliche Vorschriften - 3 Fahrer hatten ihre Sicherheitsgurte nicht angelegt - Bei 7 Fahrzeugen fehlten die Zulassungsbescheinigungen der Fahrzeuge - 27 Fahrern wurde kurzfristig die Weiterfahrt bis zur Beseitigung der festgestellten technischen Mängel untersagt

Das Ergebnis der Kontrollen zeigt die Wichtigkeit solcher Aktionen zur Hebung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Verkehrsraum. Weitere Schwerpunktaktionen zur nachhaltigen Steigerung der Verkehrssicherheit sind bereits in der Planung.

