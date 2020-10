Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Frau ohrfeigt Verkäufer und leistet Widerstand gegenüber Polizeibeamte

Düsseldorf (ots)

In einem Supermarkt im Düsseldorfer Hauptbahnhof kam es am Sonntagmorgen (18. Oktober) um 6.10 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer Frau (39) und einem Verkäufer (27). Anschließend legte sie sich mit einem eingesetzten Bundespolizisten an und verletzte diesen. Nun wird gegen sie wegen Körperverletzung, Widerstand und Beleidigung ermittelt.

Der Grund der Auseinandersetzung im Supermarkt war der fehlende Mund-Nasen-Schutz. Bei Ansprache des Verkäufers ohrfeigte die 39-Jährige diesen. Die Frau ließ sich nicht beruhigen und randalierte in den Geschäftsräumen. Eine Zeugin machte eine Streife der Bundespolizei im Düsseldorfer Hauptbahnhof auf das Geschehen im Supermarkt aufmerksam.

Die alkoholisierte Frau wurde unter Kontrolle und zur Dienststelle gebracht. Dabei beleidigte sie die Bundespolizisten unentwegt. Einen Atemalkoholtest verweigerte die 39-Jährige. Ihre Personalien konnten erst nach mehrmaliger Aufforderung festgestellt werden. Als sie die Wache verlassen konnte, wollte sie nicht freiwillig gehen. Die Beamten fassten sie am Arm und verwiesen sie aus den Wachräumen. Dabei trat sie einem Uniformierten gegen die Hüfte. Er wurde verletzt, war allerdings weiterhin dienstfähig. Ein Ermittlungsverfahren gegen die aggressive Frau wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Düsseldorf

Dajana Burmann

Mobil: +49 (0) 173 56 78 643

E-Mail: presse.d@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

www.bundespolizei.de



Bismarckstraße 108

40210 Düsseldorf





Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell