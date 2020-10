Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Beleidigung und Hausfriedensbruch - 23-Jähriger greift Bundespolizisten an - BodyCam zeichnet Angriff auf

Dortmund (ots)

Zu einem tätlichen Angriff auf einen Bundespolizisten kam es am Samstagabend (17. Oktober) im Dortmunder Hauptbahnhof. Ein stark alkoholisierter Mann soll zuvor in einem Supermarkt am Dortmunder Hauptbahnhof einen Mitarbeiter beleidigt und sich geweigert haben, das Geschäft zu verlassen. Als Bundespolizisten ihn nach Ausweisdokumenten durchsuchen wollten, griff er einen 24-jährigen Bundespolizisten an. Der Angriff wurde durch eine BodyCam aufgezeichnet.

Nach Auskunft des 37-jährigen Mitarbeiters hatte der Staatsangehörige aus Guinea-Bissau gegen 23 Uhr das Geschäft am Hauptbahnhof betreten. Da er stark alkoholisiert war und zudem eine geöffnete Bierflasche dabeihatte, sollte er diese vor dem Geschäft abstellen. Da er sich weigerte und den 37-jährigen Mitarbeiter zudem beleidigte, informierte dieser die Bundespolizei.

Diese nahm den 24-Jährigen mit zur Wache. Bei seiner Durchsuchung nach Ausweisdokumenten griff er einen Bundespolizisten an. Dieser konnte den Mann überwältigen und wurde dabei nur leicht verletzt. Der Angriff wurde durch eine BodyCam aufgezeichnet.

Nach Entnahme einer Blutprobe wurde der in Dortmund gemeldete Mann in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Gegen den wegen Drogendelikten polizeibekannten Mann, der sich mit zwei Identitäten im Bundesgebiet aufhält, wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung, Hausfriedensbruch und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte eingeleitet. *ST

