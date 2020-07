Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Brand vor Restaurant - Polizei ermittelt

Brüggen (ots)

Zwei Roller flüchteten vom Tatort. In der Nacht zu Mittwoch, gegen 02.00 Uhr, wurden die Bewohner über einem Restaurant am Burgwall von zwei Detonationen aus dem Schlaf gerissen. Zeugen beobachteten anschließend, wie zwei Roller in Richtung Burgweiher davonfuhren. Die beiden Unbekannten hatten vermutlich mit Brandbeschleunigern einen Tisch am Außenbereich des Restaurants in Brand gesetzt und dadurch auch umliegendes Außenmobiliar beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um weitere Hinweise auf die Täter: Wer hat in der Nacht verdächtige Personen oder zwei Rollerfahrer beobachtet? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 1 über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (589)

