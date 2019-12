Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Bargeld bei Einbruch entwendet +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bargeld bei Einbruch entwendet +++ Zeugenaufruf

Wardenburg. Durch Unbekannte wurde Bargeld in der Zeit von Dienstag, gegen 17:00 Uhr, bis Mittwoch, gegen 05:45 Uhr, aus einem Gebäude an der Wardenburger Straße entwendet. Die Täter gelangten gewaltsam in die dortigen Räumlichkeiten und konnten mit dem erlangten Bargeld flüchten. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Angaben zur Höhe des Diebesgutes werden nicht gemacht.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen. (1442240)

