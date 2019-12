Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Unbekannte lösen Radmuttern am Fahrzeug

Delmenhorst (ots)

Unbekannte lösen Radmuttern am Fahrzeug

Lemwerder. Lediglich dem Zufall ist es geschuldet, dass ein Kia nicht aufgrund von gelösten Radmuttern verunfallt ist. Bereits in der Zeit von Samstag, den 30.11.2019, gegen 18:00 Uhr, bis Montag, den 02.12.2019, gegen 15:30 Uhr, lösten unbekannte Täter die Radmuttern an einem abgestellten Kia in Lemwerder. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen in der Detmarstraße abgestellt. Während der Fahrt wurden durch den Fahrzeugnutzer auffällige Geräusche und schwammiges Fahrverhalten festgestellt. Aus diesem Grund wurde der Kia überprüft und das Fehlen einiger Muttern rechtzeitig bemerk.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04401/9350 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Merle Behle

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell