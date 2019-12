Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrer leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Radfahrer leicht verletzt

Delmenhorst. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, den 04.12.2019, gegen 17:15, Uhr wurde ein 58-Jähriger Radfahrer aus Delmenhorst leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ein 31-Jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Nachmittag mit seinem Golf die Bismarckstraße stadtauswärts. An einer dortigen Kreuzung beabsichtige der Delmenhorster mit seinem Pkw in die Cramerstraße abzubiegen. Dabei übersah er den aus gleicher Richtung kommenden Mann auf seinem Pedelec, der beabsichtigte, die Cramerstraße an der dortigen Ampel zu überqueren.

Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Radfahrer leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Es liegen Hinweise vor, dass der 58-Jährige das Rotlicht der Ampel möglicherweise missachtet haben könnte. Näheres werden die weiteren Ermittlungen ergeben.

Durch den Unfall entstand ein geringer Sachschaden von ca. 600 Euro.

