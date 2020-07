Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Kreisdirektor Schabrich begrüßte die neuen "Lehrlinge" bei der Kreispolizeibehörde

Kreis Viersen: (ots)

Die ersten Schritte ins praktische Polizeileben Nach vielen Monaten theoretischer Ausbildung ging es am Montag endlich los für die Kommissaranwärterinnen und - anwärter: Das erste Praktikum steht an! Endlich in Uniform am echten Polizeileben teilhaben zu dürfen, darauf freuen sich unsere 30 "Lehrlinge", die Kreisdirektor Ingo Schabrich und der stellvertretende Abteilungsleiter Polizei POR Wolfgang Heimbach am Montagvormittag im Forum des Kreishauses begrüßten. Die Anwärterinnen und Anwärter haben noch gut zwei Jahre Studienzeit vor sich. In ihren fachpraktischen Studienabschnitten werden sie während dieser Zeit immer wieder zur Kreispolizeibehörde Viersen zurückkehren, um die vielen Facetten des Polizeiberufs in der Praxis zu erlernen. Die Bevölkerung wird unsere "Lehrlinge" als dritter Mann/dritte Frau bei vielen Einsätzen kennenlernen können. Dabei werden sie von erfahrenen Tutoren, also Kolleginnen und Kollegen in den jeweiligen Dienststellen, betreut, begleitet und angelernt, damit sie ihren Traumberuf von der Pike auf lernen und das Einmaleins am Ende des Studiums beherrschen. Wir sagen: Herzlich willkommen im Team und freuen uns für die nächsten Jahre auf viele neue Bewerberinnen und Bewerber! Also für alle jungen Menschen: Schauen Sie vorbei auf den Infoseiten zum Polizeiberuf, zum Beispiel hier: https://www.facebook.com/polizei.nrw.karriere/ und trauen Sie sich auch! Bei Ihrer Bewerbung hilft Ihnen gerne unsere Personalwerber, den Sie unter der Rufnummer 02162/377- 4221 erreichen./ah (586)

