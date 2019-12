Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigung an Bankfiliale

Erkelenz-Gerderath (ots)

Das Gebäude einer Bank an der Lauerstraße wurde am 11. Dezember (Mittwoch), gegen 4.45 Uhr, durch unbekannte Personen beschädigt. Diese schlugen eine bodentiefe Fensterscheibe ein. Wer Beobachtungen gemacht hat und Angaben zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz zu melden, Telefon 02452 920 0.

