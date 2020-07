Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Amern: Nach Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Schwalmtal-Amern (ots)

Am Sonntag kam es gegen 14.00 Uhr zu einem Unfall auf der K 25 in Schwalmtal. Ein 66-jähriger Autofahrer aus Amern fuhr aus Richtung Amern in Richtung Waldniel, als ihm ein dunkler Kombi auf seiner Spur entgegen kam. Der 66-Jährige wich nach rechts in den Grünstreifen aus und konnte hier anhalten. Der dunkle Kombi stieß zunächst gegen das Heck des Pkw und fuhr dann in Richtung Amern weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Nach Zeugenaussagen saßen in dem Kombi möglicherweise 4 Personen. Hinweise auf den Flüchtigen bitte an das Verkehrskommissariat in Viersen über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (585)

