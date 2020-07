Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Raub auf Kassiererin im Netto-Markt- Kripo bittet um Hinweise

Viersen: (ots)

Am Montagabend hat ein bislang unbekannter Mann eine Kassiererin des Netto-Marktes auf der Ernst-Moritz-Arndtstraße beraubt. Die Kripo bittet unter der Rufnummer 02162/377-0 um Hinweise auf den Flüchtigen, der mit nacktem Oberkörper weg gerannt ist.

Der spätere Verdächtige bezahlte zunächst am Montag um 21:40 Uhr ordnungsgemäß einige Brötchen an der Kasse und verließ die Filiale. Zehn Minuten später kehrte er zurück und gab vor, weitere Brötchen bezahlen zu wollen. Dazu überreichte er der Kassiererin Kleingeld. Als diese die Kassenschublade geöffnet hatte, rannte der Mann um die Kasse herum, schubste die Kassiererin zur Seite und ergriff eine Handvoll Euroscheine aus der Schublade. Damit flüchtete er Richtung Ausgang. Ein couragierter Zeuge, der hinter dem Tatverdächtigen an der Kasse gestanden hatte, nahm die Verfolgung auf. Er beobachtete, dass ein weiterer Zeuge im Eingangsbereich den Flüchtenden zunächst festhalten konnte. Der Tatverdächtige konnte sich zunächst befreien, der Zeuge stellte ihn jedoch erneut. Bei dem Gerangel entledigte sich der vermutliche Räuber seines Pullovers und flüchtete mit nacktem Oberkörper. Er war zwischen 30-35 Jahre alt und etwa 180 cm groß. Er war dunkelhäutig, muskulös und hatte schwarzes Haar.

Die Kripo bittet Zeugen des Vorfalls, der Flucht oder des vorherigen Einkaufs des Verdächtigen, sich zu melden./ah (588)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell