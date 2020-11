Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald - Gebäudebrand

SchutterwaldSchutterwald (ots)

Warum es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Schutterwald kam ist bislang nicht bekannt. Am frühen Sonntagmorgen gegen 07.00 Uhr wurde ein Brand in der Berliner Straße gemeldet. Der Brand konnte durch die Feuerwehr innerhalb der ersten halben Stunde gelöscht werden. Eine 85-jährige Bewohnerin wurde leicht verletzt in eine Offenburger Klinik verbracht. Am Wohnanwesen entstand ein Sachschaden von rund 50000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. /ahmi /adr

