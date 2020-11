Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg- Kind mit Auto kollidiert

OffenburgOffenburg (ots)

Ein 10-jähriger Fahrradfahrer hat sich am Freitagmittag in der Bühlensteinstraße nach einer Kollision mit einem Mazda leichte Verletzungen zugezogen. Der Junge wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine eine örtliche Klinik gebracht. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

