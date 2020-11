Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Dundenheim - Gebäude in Brand

NeuriedNeuried (ots)

Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei sind derzeit in der Offenburger Straße aufgrund eines Gebäudebrands im Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen stand dort gegen 13:15 Uhr der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Flammen. Aktuell dauern die Löscharbeiten der Feuerwehr an, die Gefahr eines Übergreifens des Feuers auf andere Gebäude soll jedoch nicht bestehen. Zudem sollen sich keine Personen mehr in dem Gebäude befinden. Auch Verletzte gibt es nach derzeitigem Erkenntnisstand glücklicherweise nicht zu beklagen. Die Brandursache ist noch unklar. Zurzeit ist die Offenburger Straße vollgesperrt, es wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet. Der Sachschaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt.



