Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Aus dem Staub gemacht

BühlBühl (ots)

Beamte des Polizeireviers Bühl sind nach einer Unfallflucht am Freitagvormittag in der Johannesstraße auf der Suche nach Zeugen. Ein bislang Unbekannter soll dort mit seinem Fahrzeug zwischen 9:30 Uhr und 10:25 Uhr den auf einem Parkdeck abgestellten Ford einer 65-Jährigen beschädigt haben. Ohne den Vorfall zu melden, suchte der Unfallfahrer anschließend das Weite. An dem Ford der Frau entstand ein Sachschaden von 1.500 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 bei den Ermittlern des Polizeireviers Bühl zu melden.

/lw

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell