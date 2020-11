Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

GutachGutach (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Donnerstagmittag in der Straße "Wählerhöfe". Ein bislang Unbekannter soll dort zwischen 15:30 Uhr und 16:15 Uhr vermutlich beim Vorbeifahren den abgestellten BMW einer 42-Jährigen beschädigt haben. Anstatt sich um den verursachten Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Zusammenstoß entstand an dem BMW ein Sachschaden von ungefähr 5.000 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 bei den Beamten des Polizeireviers Haslach zu melden.

