Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Davon gefahren

LahrLahr (ots)

Ein 60 Jahre alter Fahrer eines Sattelzuges befuhr am Donnerstag gegen 11 Uhr die Breisgaustraße in südlicher Richtung und streifte hierbei mit seinem Gefährt zwei am Straßenrand geparkte PKWs. Da der Unfall von dem Besitzer eines der Autos beobachtet wurde und dieser sofort die Polizei verständigte konnte der Unfallflüchtige ermittelt und die Schadensregulierung in die Wege geleitet werden. Insgesamt entstand an den beiden PKWs, einem VW Golf und einem Citroen Berlingo, ein Sachschaden von ungefähr 13.000 Euro und am Lastwagengespann von 3.000 Euro. Den 60-Jährigen erwartet nun eine entsprechende Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht. /ag

