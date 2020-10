Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbrüche in Sportlerheime

Nettersheim / DahlemNettersheim / Dahlem (ots)

Ein Einbrecher drang in der Zeit von Montag (8 Uhr) bis Dienstag (14 Uhr) gewaltsam in das Sportlerheim in Nettersheim im Höhenweg ein, wo er einen Beamer entwendete.

Bislang Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Mittwoch (3 Uhr) Zugang zu einem Tennissportheim in Dahlem und hebelten eine Nebentür auf. Sie durchsuchten diverse Schränke. Weiterhin wurden zwei Vorhängeschlösser einer dahinter befindlichen Gartenlaube zerstört. Entwendet wurde augenscheinlich nichts.

