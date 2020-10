Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Grundschule

53879 Euskirchen53879 Euskirchen (ots)

In der Zeit von Dienstag (17 Uhr) und Mittwoch (6.50 Uhr) wurde in die Grundschule Weststadt im Winkelpfad eingebrochen. Es wurden mehrere Schränke und Wertfächer in den Büroräumen durchwühlt sowie aus dem Büro des Schulleiters ein Tresor von der Wand gehebelt und komplett entwendet. Der Tresor wurde circa einen Kilometer vom Tatort entfernt im Feld liegend und aufgebrochen aufgefunden. Die Ermittlungen dauern an.

