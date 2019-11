Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Bruchsal - 16-Jähriger greift Familienmitglieder an

Bruchsal (ots)

Ein 16-Jähriger ist am Samstag gegen 15.00 Uhr in Bruchsal mit seiner Familie in Streit geraten und wurde auch handgreiflich. In der Folge nahm er ein Küchenmesser und flüchtete in die Nachbarwohnung, wo er schließlich von der hinzugerufenen Polizei unter Verwendung von zusätzlicher Körperschutzausstattung widerstandslos herausgeholt werden konnte. Zusätzlich musste zur Öffnung der Wohnungstür noch die Feuerwehr verständigt werden. Der Jugendliche öffnete aber kurz darauf einen spaltweit, noch ehe die Wehrleute tätig werden mussten.

Wegen psychischen Auffälligkeiten kam er in eine Einrichtung für Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Ralf Minet, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell