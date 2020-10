Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Defibrillator gestohlen

53894 Mechernich (ots)

Diebe entwenden einen Defibrillator aus den Räumlichkeiten eines Tennisclubs in der Feytalstraße. Sie verschafften sich Zugang zum Gebäude. Der Wandschrank aus Metall, in dem sich das Gerät befand, wurde offensichtlich aufgebogen. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich. Der Platzwart stellte den Einbruch am Montagmorgen (8.45 Uhr) fest.

