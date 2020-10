Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Supermarkt

53902 Bad Münstereifel53902 Bad Münstereifel (ots)

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht zu Mittwoch (2.34 Uhr) die Eingangstüre eines Marktes in der Kölner Straße auf und verschafften sich Zugang zu einem Tabakwarenhandel. Es wurden Zigarettenwaren gestohlen. Weiterhin entstand ein Sachschaden an der Eingangstüre und dem Rolltor. Der Gesamtschaden liegt im unteren fünfstelligen Euro-Bereich.

