Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Überprüft

ÜberprüftÜberprüft (ots)

Aufgrund in der Vergangenheit wiederkehrender Ordnungsstörungen im Bereich des Schulzentrums in Gengenbach überprüfte eine Streife des Polizeireviers Offenburg am Donnerstagabend gegen 22 Uhr die Örtlichkeit. Es konnten vier Personen festgestellt werden, die sofort davonliefen. Im Zuge weiterer Ermittlungen konnten mutmaßlich zwei der vier zuvor weggelaufenen Personen angehalten werden. Einer der beiden, ein 17-Jähriger, hatte verbotene berauschende Substanzen in einem Rucksack dabei, weshalb er zum Zwecke weiterer polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle mitgenommen wurde. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er einer Erziehungsberechtigten überstellt. /ag

