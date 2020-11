POL-OG: Baden-Baden/Umweg - Gebäudebrand

Polizeipräsidium Offenburg

Am Samstagabend, um 19:18 Uhr, wurde der Polizei über Notruf ein Gebäudebrand in Baden-Baden/Umweg, Im Finkengarten, gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hat das Feuer, von einem Anbau ausgehend, bereits auf ein Mehrfamilienwohnhaus übergegriffen. Das Gebäude stand zeitweise in Vollbrand. Die Feuerwehren aus Baden-Baden und dem Rebland hatten mit den Löscharbeiten alle Hände voll zu tun. Sämtliche Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Es wurde niemand verletzt. Alle Personen mussten vorerst anderweitig untergebracht werden. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Die Brandursache steht noch nicht fest. Hierzu folgen weitere Ermittlungen der Polizei.

