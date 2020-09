Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geschwindigkeitsmessung

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, B64, Abzweig Naensen, Donnerstag, 03.09.20, 05.00 Uhr - 13.30 Uhr

EINBECK (schw) - Am Donnerstag, 03.09.20, führten Beamte der Polizei Northeim und der Polizei Bad Gandersheim in der Zeit von 05.00 Uhr bis 13.30 Uhr eine gemeinsame Geschwindigkeitsmessung auf der B64 Höhe Abzweig Naensen, Fahrtrichtung Greene durch. In dem genannten Zeitraum durchfuhren insgesamt 751 Fahrzeuge die Messstelle. Davon überschritten 27 Kraftfahrzeugführer die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Bei erlaubten 70 km/h wurde der Pkw eines Einbeckers mit 104 km/h mit der gravierendsten Geschwindigkeitsüberschreitung an diesem Tag gemessen. Der Fahrzeugführer muss neben einem Bußgeld und einem Punkt mit einem Fahrverbot rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell