Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw Scheibe eingeschlagen

Einbeck (ots)

Einbeck(pap) Am Donnerstag, 03.09.2020, wurde eine Funkstreife gegen 15.00 Uhr im Sülbecksweg auf einen geparkten Pkw aufmerksam, dessen Scheibe der Fahrertür eingeschlagen war. Der zufällig anwesende Besitzer des Fahrzeugs erkärte den Beamten, dass er sein Auto, einen älteren VW Golf, am Tag zuvor gegen 21.00 Uhr dort abgestellt hat. Als er gerade wegfahren wollte, stellte er die beschädigte Fahrertürscheibe fest. Im Fahrzeuginneren war auch von außen erkennbar nichts Wertvolles. Ein unbekannter Täter muss im genannten Zeitraum die Scheibe mutwillig eingeschlagen haben. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200,- Euro. Zeugen, die hinwesie hierzu geben können, setzen sich bitte mit der Polizei Einbeck in Verbindung.

