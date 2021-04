Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: PKW-Aufbruch

Vinningen (ots)

Im Zeitraum vom 01.04.21, 20:00h bis 02.04.21, 08:00h, wurde an einem silbernen Mercedes GLE die Seitenscheibe eingeschlagen. Das Fahrzeug war in einer Hofeinfahrt eines Anwesens in der Winzler Straße geparkt. Aus dem Fahrzeug wurde ein Geldbeutel entwendet. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 500EUR belaufen. Weiteres Bargeld, welches noch offensichtlich im Fahrzeug lag, wurde zurückgelassen. Eventuell wurden der oder die Täter bei der Tat gestört. Kurz nach Mitternacht wurden von einer Anwohnerin der angrenzenden Hauptstraße zwei verdächtige Personen gemeldet. Beide waren dunkel gekleidet und ca. 1,60m groß. Eine trug einen Rucksack, die andere hatte eine Mütze über das Gesicht gezogen. Zudem hätte eine der Beiden eine auffällige Gangart, er würde beim Gehen stark nach rechts und links wanken. Im Rahmen der Fahndung konnten diese Personen jedoch nicht mehr festgestellt werden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Pirmasens, 06331/520-0, oder per Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de. |pips

