Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geld von gestohlener EC-Karte abgebucht

Erkelenz (ots)

Nachdem ein Mann aus Erkelenz seine Geldbörse in einem Supermarkt verloren hatte, stellte er fest, dass seine EC-Karte zwischen Samstag (27. März) und Montag (29. März) mehrfach missbräuchlich eingesetzt worden war. Dabei entstand ihm ein finanzieller Schaden in vierstelliger Höhe. Die PIN der EC-Karte hatte sich ebenfalls in der Geldbörse befunden.

Die Polizei rät dringend davon ab, die PIN gemeinsam mit der entsprechenden Geldkarte aufzubewahren. Außerdem weist die Polizei darauf hin, nach einem Verlust oder Diebstahl die Bank zu informieren, damit diese die Karte sperrt und Bezahlungen per PIN nicht mehr möglich sind. Dazu kann auch der Sperrnotruf, Telefonnummer 116 116, genutzt werden. Zusätzlich sollten Sie sich aber auch an die Polizei wenden. Denn diese veranlasst eine sogenannte "KUNO-Sperrung". Dadurch wird im Normalfall auch der Einkauf per Lastschriftverfahren verhindert.

